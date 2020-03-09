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أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -3 -2020.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:46 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين شراء : 15.59، وبيع : 15.69

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.59 وبيع : 17.71

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.35 وبيع : 20.47

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.63 وبيع : 16.74

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع : 14.90
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