أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -3 -2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين شراء : 15.59، وبيع : 15.69

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.59 وبيع : 17.71

سعر الجنيه الاسترليني​ أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.35 وبيع : 20.47

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.63 وبيع : 16.74

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع : 14.90