أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -3 -2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين شراء : 15.59، وبيع : 15.69
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.59 وبيع : 17.71
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.35 وبيع : 20.47
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.63 وبيع : 16.74
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع : 14.90