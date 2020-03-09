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رياضة

ميدو: يوفنتوس وإنتر مباراة بطعم الدوري المصري

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:06 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
أبدى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك منتخب مصر الأسبق، عن شعوره بالحزن بسبب إقامة لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، مساء أمس، الأحد، بدون جماهير.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": ""يوفنتوس وإنتر مباراة بطعم الدوري المصري، دون جماهير.. دون طعم.. دون عصب كرة القدم.. الجماهير!!!".

وحقق يوفنتوس الفوز على غريمه إنتر ميلان، بنتيجة 2-0، ليلة أمس، بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في قمة الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الوصيف، فيما توقف رصيد إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث عند 54 نقطة، وله جولة مؤجلة.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي، دون حضور الجماهير خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ميدو: يوفنتوس وإنتر مباراة بطعم الدوري المصري
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