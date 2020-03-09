أعراض كورونا.. ارتفاع الحرارة والسعال الجاف أبرزها

كورونا على نطاق واسع حول العالم،وخشية الاصابة بالفيروس،وبالرغم من ذلك لا يعلم الكثيرون العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا مما يجعل البعض يبحث عن أعراض فيروس كورونا حتى يشعر بالطمأنينة. تسيطر حالة من الذعر والقلق بسبب تفشي فيروسعلى نطاق واسع حول العالم،وخشية الاصابة بالفيروس،وبالرغم من ذلك لا يعلم الكثيرون العلامات الدالة على الإصابة بفيروسمما يجعل البعض يبحث عن أعراض فيروسحتى يشعر بالطمأنينة.





كورونا بين المصابين الأوائل بالمرض، ووفقا لتقارير إعلامية ودراسة نشرتها "سوشيال ساينس ريسيرش نت وورك" فإن المرض لا يظهر بشكل واضح على المصابين حديثا. ورصد العلماء تغيرات في أعراض الإصابة بفيروسبين المصابين الأوائل بالمرض، ووفقا لتقارير إعلامية ودراسة نشرتها "سوشيال ساينس ريسيرش نت وورك" فإن المرض لا يظهر بشكل واضح على المصابين حديثا.





أجرى العلماء أبحاثا على نحو 89 مريضا في ووهان الصينية قسموا إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم 31 شخصًا أصيبوا بالعدوى من 16 يناير إلى 22 يناير، أما المجموعة الثانية فتم إدخال 58 شخصًا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم ب كورونا خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير.



وأظهرت النتائج أن أعراض المرض لدى المجموعة الأولى من المرضى كانت كالتالي "ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وضعف عام، والبلغم، وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية"، في المقابل، ظهرت نفس الأعراض على المجموعة الثانية، لكنها كانت ضعيفة أو غير موجودة، ولكن ظهرت أعراض مثل السعال والإسهال والغثيان وثقل في الصدر لدى جميع المرضى.





