ملخص صعقة يوفنتوس لـ إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق يوفنتوس فوزًا مهمًا على غريمه إنتر ميلان، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس، بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في قمة الجولة 26 من الدوري الإيطالي، دون حضور جماهيري.





وسجل هدفين يوفنتوس، الثنائي آرون رامزي وباولو ديبالا، في الدقائق 55 و67.







وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة، وتم طرد دانييلي باديلي، الحارس البديل للإنتر على مقاعد البدلاء، في الدقيقة 80، لاعتراضه على قرارات الحكم.







وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الوصيف، فيما توقف رصيد إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث عند 54 نقطة، وله جولة مؤجلة.





