AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص صعقة يوفنتوس لـ إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:16 ص
يوفنتوس ضد إنتر ميلان
يوفنتوس ضد إنتر ميلان
Advertisements
إسراء أشرف
حقق فريق يوفنتوس فوزًا مهمًا على غريمه إنتر ميلان، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس، بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في قمة الجولة 26 من الدوري الإيطالي، دون حضور جماهيري.

وسجل هدفين يوفنتوس، الثنائي آرون رامزي وباولو ديبالا، في الدقائق 55 و67.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة، وتم طرد دانييلي باديلي، الحارس البديل للإنتر على مقاعد البدلاء، في الدقيقة 80، لاعتراضه على قرارات الحكم.

وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الوصيف، فيما توقف رصيد إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث عند 54 نقطة، وله جولة مؤجلة.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي، دون حضور الجماهير خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. لاتسيو يفشل في انتزاع الوصافة من إنتر بالتعادل مع فيرونا

بهدف ديبالا.. يوفنتوس يتقدم على بريشيا في الشوط الأول

بهدفي ديبالا وكوادرادو.. يوفنتوس ينتزع قمة الدوري الإيطالي مؤقتا بالفوز على بريشيا

لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

القمة الصامتة.. يوفنتوس يستضيف إنتر في الدوري الإيطالي

حرب الصدارة.. يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان بـ الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام.. رانيا يوسف تعلق على فستانها المثير.. ومحمد رمضان يرد على باسم سمرة

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

لمن اسودت صحيفته بالذنوب..علي جمعة يوصي بـ3 أمور في شهر رجب تبيضها

ابني لا يصلي إلا بالإكراه فما الحكم.. فيديو

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

بعد القبض عليه.. رونالدينيو يخضع للتحقيق في جرائم أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها