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أخبار العالم

إجراء حاسم من الحكومة البريطانية لـ مواجهة شائعات كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:20 ص
اجراء حاسم من الحكومة
اجراء حاسم من الحكومة البريطانية لـ مواجهة شائعات كورونا
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وكالات
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، الاثنين، عن تشكيل فريق لمواجهة الشائعات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأكدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة. 

ويرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعًا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس "سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي".

وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان إن "الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية.

"هذا العمل يتضمن التواصل المنتظم مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي في وضع جيد يتيح لها مراقبة التدخل والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتأكد من أننا في وضع مناسب للتحرك إذا لزم الأمر".
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