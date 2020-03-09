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طهي اللحوم جيدا.. الصحة العالمية تكشف سبل الوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروسات الكورونا عائلة من الفيروسات تتراوح بين نزلة البرد، ومتلازمة الأمراض التنفسية الحادة، لافتًا إلى أن فيروسات الكورونا من الممكن أن تنتقل من الحيوانات.

وأضاف "جبور" خلال فيديو توعوى عرضه برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه تشمل أعراض الإصابة بالفيروس الحمى والسعال وضيق التنفس، كما يُعد الالتهاب الرئوي شائعًا.

وأوضح  أن الفيروس يتسبب في مرض أشد وخامة لدى الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجهاز المناعي، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل داء السكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة.

ونصح بضرورةغسل اليدين جيدًا للوقاية من الفيروس، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، وتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، ولا تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.

وتابع أنه من الضرورى الكحة فى الكوع وليس الكف، كما نصح بإلقاء المناديل المستخدمة في كيس قمامة مغلق جيدًا، وطهو اللحوم بشكل جيد قبل تناولها، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا، ولكن العلاج الموجود الآن هو علاج للأعراض فقط كالحمى والسعال.
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