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توك شو

حقيقة توقف العمرة والحج بسبب فيروس كورونا..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:55 ص
موسم الحج
موسم الحج
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ريهام فيكتور
قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، إنه تم مد تلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس .

وأضاف أيمن عبد الموجود من  خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية  dmc أن وزيرة التضامن نيفين القباج وافقت على مد فترة التقديم والتسجيل حتى 19 مارس ، لافتا إلى أنه حتى أمس  تقدم 16 ألف شخص وبناءً عليه تم مد المهلة .

وأشار المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة ، إلى انه كان من المقرر أن يتم الانتهاء من قبول تقديم الطلبات لموسم الحج غدًا، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من التسجيل إليكترونيًا يوم 12 مارس الجارى.

وتابع المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة أنه لابد وأن يكون المسجل فى رحلات الحج عضو فى احدى الجمعيات الأهلية و بطاقة رقم قومى سارية  وإشهار الجمعية الأهلية مدتها سنة على الأقل .

وأكد أننا نسير فى اجراءتنا الطبيعية المتوافقة مع موسم الحج لهذا العام والقرار الذي صدر لـوقف رحلات العمرة وقف مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات التى تتعلق بفيروس " كورونا " وبناء عليه كل الجهات المنظمة للحج تسير فى إجراءاتها بشكل طبيعى وتنتظر انتظار رسمي فيما يتعلق بموسم الحج .


ونوه إلى ان عام 2009 شاهدنا انفلونزا الخنازير وكان هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها ، مؤكدا انه لم يلغى موسم الحج ولكن شهد بعض الضوابط المتعلقة بحج المهاجرين من الأراضى المصرية للأراضي السعودية .
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