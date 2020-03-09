تعرف على خطة القوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد

تحتفل القوات المسلحة اليوم، 9 مارس، بذكر يوم الشهيد، والذي يتوافق مع ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، في 9 مارس من عام 1969، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.









واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض، يُعد رمزًا وتأكيدًا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف ووصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة، حيث إن الفريق عبد المنعم رياض، ضرب أروع مثال على ذلك، بالرغم من كونه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية في الميدان، الأمر الذي أدى لاستشهاده.









وتحتفل القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتــى :





أولا: يقوم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب و كبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول.









ثانيا: إقامة شعائر صلاة الجمعة بأحد مساجد القوات المسلحة بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.









ثالثا: إقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه مباريات وديه في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة "تتابع" بين فرق الجمعية و تقديم عروض للموسيقات العسكرية وكذلك تكريم مجموعة من أبناء الشهداء المتفوقين رياضيًا.









رابعا: إقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء و الأمل خلال المدة من يوم 12 لـ 22 / 3 / 2020 لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء.









خامسا: إصدار العدد الـ 59 من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء.









سادسا: تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال.









سابعا: زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية.









ثامنا: تنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات "المناطق العسكرية – القواعد البحرية / الجوية - الكليات العسكرية - مصانع القوات المسلحة - نوادي القوات المسلحة - المزارات السياحية"، بالإضافة إلى أنه مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال باليوم الشهيد والمحارب القديم .