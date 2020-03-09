الإسماعيلي يواجه الجونة في البروفة الأخيرة للرجاء المغربي بالبطولة العربية





ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الجونة الذي يحتل المركز الـ12، من 17 مباراة أيضًا.





ويستهدف الإسماعيلي في المباراة، استعادة نغمة الانتصارات، والخروج بالثلاث نقاط، لتحسين موقفه في جدول الترتيب، بعد أن خسر آخر مباراتين خاضهما في الدوري أمام أسوان والزمالك.





كما سيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للإسماعيلي، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته أمام الرجاء المغربي، يوم 15 مارس الجاري الأحد المقبل، بإياب دور نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية).





وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.







في المقابل، يسعى الجونة للثأر من الإسماعيلي، بعدما خسر أمامه في مباراة الدور الأول، بهدف دون رد.

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الجونة، اليوم، الإثنين، في تمام الخامسة مساءً، على استاد الإسماعيلية، ضمن الأسبوع رقم 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.