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رياضة

جمال الغندور: تقنية الفيديو تمهد للعب مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إمكانية إقامة مباريات الأهلي والزمالك بدون حكام أجانب في مسابقة الدوري الممتاز، بعد استخدام تقنية الفيديو.

وقال "الغندور" في تصريحات تليفزيونية: "ننتظر فقط أن تكون تجربة الفار مقنعة للجميع، من الممكن أن تكون الخيار البديل لوجود الحكام الأجانب في الدوري المصري".

وأضاف الغندور:"الأخطاء ستكون قليلة للغاية في مسابقة الدوري، بجانب منح اللاعبين ثقة كبيرة في قرارات الحكام المهمة مثل الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء".

وتابع "تقنية الفيديو تعتمد على نفس الكاميرات الخاصة بالمباراة، سيتم تسجيل طرق تواصل الحكام والنقاشات حول القرارات".

وختم الغندور حديثه بقوله "من الممكن أن نرى الحكم أمين عمر في مونديال 2022".
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