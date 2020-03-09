0.6 % تراجعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاثنين،البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2019.





و بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 132.81 خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي) مقابل 133.57خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪.





وبلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 334.51 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 305.20 بارتفاع قدره 9.6% وذلك طبقا لعقود التوريد.





و بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 252.65 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 239.11 بارتفــاع قدره5.7 % وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.





كما بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 176.52خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7 % وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد.





و بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 66.98 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 68.29 بانخفاض قدره 1.9٪ وذلك طبقا لحالة السوق والإنتاج الموسمي.







