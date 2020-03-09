قبل مواجهة اليوم.. شاهد هدف تريزيجيه في شباك ليستر سيتي

يستعد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا، للمشاركة مع فريقه عندما يحل

وهو منتشي بذكريات وصوله للمباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي توج بها مانشستر سيتي.

ويبدو أن مواجهات ليستر سيتي ستكون خاصة جدًا بالنسبة لـ "تريزيجيه"، بعدما سجل هدفًا من أجمل أهداف مسيرته، في شباكه، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية ضد مانشستر سيتي.





وجاء هدف أستون فيلا القاتل عند الدقيقة 94، في شباك ليستر سيتي بنكهة مصرية خالصة، حيث تلقى "تريزيجيه" الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.





وبمجرد انتهاء اللقاء، نزل الآلاف من جماهير أستون فيلا إلى أرض ملعب "فيلا بارك"، حيث حمل عشاق الفيلانز "تريزيجيه" على الأعناق، احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه بالوصول إلى المباراة النهائية.