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رياضة

قبل مواجهة اليوم.. شاهد هدف تريزيجيه في شباك ليستر سيتي

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:00 ص
تريزيجيه ضد ليستر
تريزيجيه ضد ليستر سيتي
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إسراء أشرف
يستعد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا، للمشاركة مع فريقه عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ووكرز" في ختام الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي، وهو منتشي بذكريات وصوله للمباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي توج بها مانشستر سيتي.

ويبدو أن مواجهات ليستر سيتي ستكون خاصة جدًا بالنسبة لـ "تريزيجيه"، بعدما سجل هدفًا من أجمل أهداف مسيرته، في شباكه، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية ضد مانشستر سيتي.

وجاء هدف أستون فيلا القاتل عند الدقيقة 94، في شباك ليستر سيتي بنكهة مصرية خالصة، حيث تلقى "تريزيجيه" الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.

وبمجرد انتهاء اللقاء، نزل الآلاف من جماهير أستون فيلا إلى أرض ملعب "فيلا بارك"، حيث حمل عشاق الفيلانز "تريزيجيه" على الأعناق، احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه بالوصول إلى المباراة النهائية.

وخسر أستون فيلا لقب كأس الرابطة الإنجليزية، أمام مانشستر سيتي، بعدما تلقى هزيمة بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما قبل أسبوع بملعب "ويمبلي".

ويسعى أستون فيلا في مواجهة اليوم، لمواصلة تفوقه على ليستر سيتي في المباراة الثانية على التوالي، لحصد الثلاث نقاط، من أجل تفادي الهبوط والحفاظ على حظوظه بالبقاء في البريميرليج الموسم المقبل.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.
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