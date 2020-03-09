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توك شو

حب صادق.. حكاية مدرس الأحياء الذى ودعته الطالبات بالدموع الحارة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال جمال بدارى، مدرس سابق بوزراة التربية والتلعيم، إن السبب وراء بكاء طالباتى فى وداعى سببه تأثرى بأساتذتى، مؤكدًا أنه كان ينزل لمستوى الطالب ولكى يصعد به للمستوى الأعلى.

وأضاف جمال بدارى خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه تخرج من دار المعلمين، ومن ثم التحق بكلية التربية، وتأثر بأساتذته وأسلوب تعاملهم المبسط وشرحهم للطلبة لذلك انتهج نفس النهج.

وتابع الابن محمد جمال، مدرس رياضيات، أنه سلك مجال التعليم بسبب حب والده للمهنة، مضيفًا " والدى دائما كان يقول أنا ماعنديش بنات ولكن عندى أكتر من ألف طالبة".

وأشار إلى أن الطالبات ودعن والده أستاذ الاحياء بالدموع والبكاء، مؤكدًا أن هذا هو الحب الصادق للطالبات لأساتذتهم نتيجة الإخلاص فى العمل.

وأوضح أن والده كان حازما فى معاملته للطالبات ويعرض وجهة نظره معهن ويتناقش معهن فى كل أمور حياتهن.

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