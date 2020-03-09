شاهد.. استقبال أمير الكويت لوزير الخارجية المصري سامح شكري

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر الحساب الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر" بان صاحب السمو أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الاثنين.









وذلك لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.









وسلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.







