AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. استقبال أمير الكويت لوزير الخارجية المصري سامح شكري

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:05 ص
امير الكويت و وزير
امير الكويت و وزير الخارجية الصرى
Advertisements
مريم عزت
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر الحساب الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر" بان صاحب السمو أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الاثنين. 


وذلك لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


وسلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.


تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، سلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يستقبل سامح شكري وزير الخارجية

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطنى

هيمنة ومنهج أحادي.. الخارجية توجه انتقادات لاذعة لـ إثيوبيا بعد بيان الجامعة العربية

وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن في مستهل جولة عربية

عاهل الأردن يؤكد موقف المملكة الداعم لـ مصر في ملف سد النهضة

وزير الخارجية يصل إلى الكويت في إطار جولاته العربية

ترشيحاتنا

أعراض كورونا.. ارتفاع الحرارة والسعال الجاف أبرزها

حقيقة توقف العمرة والحج بسبب فيروس كورونا..فيديو

أخبار الفن.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام.. رانيا يوسف تعلق على فستانها المثير.. ومحمد رمضان يرد على باسم سمرة

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ كورونا في السعودية

لمن اسودت صحيفته بالذنوب..علي جمعة يوصي بـ3 أمور في شهر رجب تبيضها

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب له 5 شروط.. يغفل عنها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها