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توك شو

حشد عسكري تركي في إدلب خلال فترة الهدنة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:12 ص
حشد عسكري تركي
حشد عسكري تركي
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البهي عمرو
عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو وضح أن هناك حشدا عسكريا تركي في إدلب، وذلك خلال فترة الهدنة. 

وقد قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى موسكو من المفترض أن تضع حدا للتصعيد مع  روسيا في إدلب شمال غربي سوريا، حيث اتفق أردوغان عقب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على  وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل الخميس - الجمعة.

واتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة في إدلب، وذلك بعد مقتل نحو 36 جنديا تركيا في إدلب خلال الشهر الماضي عبر هجوم شنه الجيش السوري الذي يحظى بدعم روسي. في المقابل، ردت أنقرة التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى صمود الاتفاق التركي الروسي؟ 

يقول مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن إدلب إم "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام"، وتابع "نعم، كانت هناك عمليات قصف متفرقة، لكننا نأمل في أن يتم التمكن من وقفها".

وتأتي التصريحات عقب عرقلة الولايات المتحدة مسودة بيان لمجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدت بطلب من روسيا، حول اتفاقها مع تركيا بشأن إدلب.

لكن تفاصيل الاتفاق لفتت أنظار كثير من المهتمين بشأن ذلك الملف، وسط مخاوف من اندلاع صراع عسكري مباشر بين تركيا وروسيا، إلا أن 6 ساعات من المباحثات أسفرت عن الاتفاق الذي تضمن وقفًا لإطلاق النار، إقامة ممر أمني على بعد 6  كيلومترات شمال و6 كيلومترات جنوب الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب".
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