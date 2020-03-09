حشد عسكري تركي في إدلب خلال فترة الهدنة.. فيديو

وقد قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى موسكو من المفترض أن تضع حدا للتصعيد مع روسيا في إدلب شمال غربي سوريا، حيث اتفق أردوغان عقب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل الخميس - الجمعة.





واتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة في إدلب، وذلك بعد مقتل نحو 36 جنديا تركيا في إدلب خلال الشهر الماضي عبر هجوم شنه الجيش السوري الذي يحظى بدعم روسي. في المقابل، ردت أنقرة التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية.





لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى صمود الاتفاق التركي الروسي؟





يقول مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن إدلب إم "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام"، وتابع "نعم، كانت هناك عمليات قصف متفرقة، لكننا نأمل في أن يتم التمكن من وقفها".





وتأتي التصريحات عقب عرقلة الولايات المتحدة مسودة بيان لمجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدت بطلب من روسيا، حول اتفاقها مع تركيا بشأن إدلب.



