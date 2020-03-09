الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

شدد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، والانتهاء من مشروعات الاستكمال ومتابعة التنفيذ، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.وقال "الغندور" خلال الاجتماع الخاص بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور محمد السيد مدير عام الشئون المالية بالمحافظة وعزة عبد الكريم، مدير إدارة المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة، إلى جانب رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات التخطيط بها، أن الاتجاه العام هو الانتهاء من المشروعات خلال العام المالي.أكد الغندور علي أن توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي الإسراع في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقا للمواعيد المحددة، مع ضرورة استمرار المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروعات الخطة والتركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين.أشار الغندور إلي الاستعداد للخطة الاستثمارية الجديدة "2020/2021 " من خلال البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية سواء تشكيل اللجان لوضع كراسات الشروط ووضع المقايسات والأسعار.بدورها استعرضت عزة عبد الكريم، مدير إدارة المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية الحالية باجمالى 255 مليون و 480 ألف جنيه موزعة على كافة القطاعات بواقع : 57 مليونا و 39 ألف جنيه للكهرباء ، 63 مليونا و 570 ألف جنيه للطرق ، 20 مليونا و 71 ألف جنيه لتحسين البيئة ، 99 مليونا و 800 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية ، 15 مليون جنيه للأمن والإطفاء والمرور.وأضافت أنها موزعة على مجالس المدن بواقع : 49 مليونا و 138 ألف جنيه للعريش، 28 مليونا و 334 ألف جنيه لبئر العبد ، 800 ألف جنيه لرفح ، 27 مليون جنيه للشيخ زويد ، 24 مليونا و 612 ألف جنيه للحسنة ، و 19 مليونا و654 ألف جنيه لنخل.. مؤكدة على أن النسبة العامة للتنفيذ بلغت 67%.من جانبهم استعرض رؤساء مجالس المدن والجهات المركزية ومديريات الخدمات المشروعات الجارية ونسبة التنفيذ فى كل مشروعات ، وأنه جارى بذل مزيد من الجهد لسرعة الانجاز والانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددة.اقراء ايضا