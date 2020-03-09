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حوادث

جاكيت ومحفظة على الرشاح ورسالة في أوضة النوم.. لماذا انتحر بقال القناطر؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة شبين القناطر، التحقيق فى واقعة إعلان صاحب محل بقالة عن عزمه الانتحار والعثور على خطاب بخط يده يفيد بذلك.

كما تم العثور على جاكيت وحافظة نقود وحذاء تخصه علي حافة رشاح العرب بعرب جهينة مركز شبين القناطر.

وكلفت النيابة اجهزة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة كشف غموض الحادث والعثور علي جثة المختفي أو تحديد مصيره.


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وتلقي المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من "محمد ح  س" 30 سنة محاسب ومقيم عرب جهينة دائرة المركز بقيام ابن عم والده "ممدوح م  م" 54 سنة صاحب محل بقالة بإلقاء نفسه بمياه رشاح العرب الكائن بذات الناحيه بقصد الانتحار.


وتم إخطار العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وجار موالاة البحث عن الجثة وبالفحص تم العثور على جاكت جلد وحذاء خاصين به على حافة الرشاح.

وبسؤال زوجة المذكور "نجلاء م  م" 39 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان قررت أنه عقب خروج زوجها عثرت على ورقة داخل غرفة نومهما مدون عليها بخط يده إقدامه على عزمه الانتحار بإلقاء نفسه بمياه رشاح العرب المجاور للأرض الزراعية.

وأضافت أنه يوجد خلافات عائلية بينه وبين أقاربه ولا تزال جهود الأجهزة الأمنية مبذولة للعثور علي جثته والتوصل لحقيقة الواقعة. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي كلفت اجهزة البحث الجنائي بسرعة كشف غموض الحادث والعثور علي جثة المختفي أو تحديد مصيره.

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