فساد كاف أم نجاح إدارة؟..4 أندية مغربية تصعد للأدوار النهائية ببطولتى افريقيا..فيديو

انتهت أمس منافسات الدور ربع النهائي من الكونفدرالية الإفريقية بخروج المصري البورسعيدي على يد نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء في المغرب وبالتالي اكتملت أطراف المربع الذهبي للبطولة.





وصعد إلى الدور نصف النهائي للكونفدرالية كلا من بيراميدز من مصر وهورويا كوناكري من غينيا والفريقان المغربيين نهضة بركان وحسنية أغادير.





وبالنظر بصفة عامة على بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية نجد أن الأربع أندية المغربية التي شاركت في البطولتين لم يخرج منهم أي نادٍ حيث صعد الوداد والرجاء للدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا وصعد نهضة بركان وحسنية أغادير للدور ذاته في الكونفدرالية.





جدير بالذكر أنه توجد العديد من التقارير التي تقول بأن هناك مجاملة للأندية المغربية على حساب باقي أندية القارة كما أنه ظهر من فترة قليلة بعض الأحاديث التي كانت تشير إلى أن الاتحاد الإفريقي ينوي تغيير مقر الكاف من مصر ونقله للمغرب قبل أن يبرم أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عقد لمدة عشرة أعوام يفيد بتثبيت مقر الكاف بمصر.





وما يزيد الشبهات كثر حول الأندية المغربية هو تصريح سابق لـ سعيد الناصيرى رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي الذي قال فيه بأن كاف عرض علينا إكمال مباراة فريقه ضد الترجى التونسى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، بعد أحداث تقنية "الفار" وتعطله، مقابل التتويج بلقب دورى الأبطال فى نسخته الحالية.





وقد يكون كل هذا الحديث لا يمت للواقع بصلة وإنما وصول الفرق المغربية الأربعة للدور قبل النهائي وعدم خروج أي فريق هو نجاح لمنظومة الكرة بالمغرب نتيجة التخطيط والإعداد الجيد والملاعب المبهرة للفرق المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم.