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منوعات

وصلة تنمر .. فتاة تتعرض للإحراج بسبب صورة خاتم زفافها .. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت إحدى الفتيات صورة لخاتم الخطوبة الخاص بها إلا ان رد الفعل لم يكن تهنئة و مباركات بذلك الحدث السعيد بل تنمر على أظافر الشابة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية  ، أن شابة بالغة من العمر 25 عاما تدعي " إيميلي"  نشرت صورة ليدها و هي مرتدية خاتم الخطوبة لتشارك أصدقائها على الفيس بوك فرحتها بالإرتباط .

تركت إيميلي الصورة لمدة ثلاث ساعات على صفحتها و عادت لترد على أصدقائها إلا أنها إكتشفت أن معظم التعليقات عبار عن سخرية من شكل أظافرها ذات الرؤوس المدببة . 

انقسم المعلقون على الصورة إلى قسمين الأول هنأ بالإرتباط و تمنى لها حياة هادية و سعيدة ، و البعض الآخر سخر من شكل أظافرها بسبب طولها الشديد . 
وصلة تنمر .. فتاة تتعرض للإحراج بسبب صورة خاتم زفافها .. صور
وصلة تنمر .. فتاة تتعرض للإحراج بسبب صورة خاتم زفافها .. صور
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