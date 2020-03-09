وصلة تنمر .. فتاة تتعرض للإحراج بسبب صورة خاتم زفافها .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن شابة بالغة من العمر 25 عاما تدعي " إيميلي" نشرت صورة ليدها و هي مرتدية خاتم الخطوبة لتشارك أصدقائها على الفيس بوك فرحتها بالإرتباط .





تركت إيميلي الصورة لمدة ثلاث ساعات على صفحتها و عادت لترد على أصدقائها إلا أنها إكتشفت أن معظم التعليقات عبار عن سخرية من شكل أظافرها ذات الرؤوس المدببة .





انقسم المعلقون على الصورة إلى قسمين الأول هنأ بالإرتباط و تمنى لها حياة هادية و سعيدة ، و البعض الآخر سخر من شكل أظافرها بسبب طولها الشديد .

نشرت إحدى الفتيات صورة لخاتم الخطوبة الخاص بها إلا ان رد الفعل لم يكن تهنئة و مباركات بذلك الحدث السعيد بل تنمر على أظافر الشابة .