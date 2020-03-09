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اقتصاد

القابضة للمياه تبحث التعاون مع شركة نمساوية في نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
التقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أندرياس سكلت، نائب رئيس مجلس الإدارة لقسم الطلمبات بشركة أندريتز - إى جى النمساوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات، وذلك بحضور المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية نقل وتبادل الخبرات، وتوطين وزيادة المكون المحلى، بالشراكة مع الخبرات العالمية، لا سيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يُعد مناخًا ملائمًا للاستثمار فى العديد من المشروعات، مثل مشروعات التحلية، ومشروعات الصرف الصحى، مع إتاحة المجال لتصنيع طلمبات بقدرات مختلفة تناسب الاحتياجات المتباينة للقطاع،لافتا إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحظى باستقلالية مالية تتيح لها القدرة على الاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة أعدت المخطط العام، لتوضيح جميع احتياجات القطاع حتى عام 2037، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، طبقا للأولويات من حيث التوسعات المستقبلية، والتطور العمرانى والسكانى، واستخدامات الأراضى، موضحًا أن نسبة تغطية مياه الشرب حاليا تصل إلى ما يقرب من 99 % على مستوى الجمهورية، وهو ما يوفر فرصة لتوجيه الاستثمارات المتاحة لتطوير الخدمة وتحسينها، وتحديث الطلمبات القديمة للحفاظ على نسبة التغطية، ومواكبة الزيادة السكانية المطردة.

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