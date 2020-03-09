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توك شو

مذيع كويتي يخرج عن شعوره وينتقد من يتطاول على مصر..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:35 ص
مذيع كويتي يخرج عن
مذيع كويتي يخرج عن شعورة وينتقد من تطاول على مصر
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فرح علاء الخولي

خرج المذيع الكويتي فهد السلامة عن شعوره ووجه انتقادات حادة لكل من يتطاول على مصر.

قال فهد السلامة، إن من الذي يستطيع أن يقاطع مصر ام الدنيا، جاء ذلك تعقيبًا على الهاشتاج الذي أطلقته برلمانية كويتية مغرضة # بقاطعوا مصر.


وتابع الإعلامي الكويتي فهد السلامة، خلال فيديو مذاع في برنامج "هذا الصباح"، على قناة اكسترا نيوز، أن الشعب المصري افضل شعب، وان الكويتيين لم يقاطعوا مصر ابدًأ و ساندوها في أي وقت تمر به.


وأضاف فهد السلامة أن لا يمكن ان ننكر أفضال مصر على الكويت كله، مشيرا الى ان مصر تحظى باحترام كل العرب .

واكد على ان لا احد يستطيع ان يطرد اي احد من المصريين من الأراضي الكويتية، وان الكويتيين والمصريين يشتركون في دم ولحم واحد، ولا يفرقهم أي من تلك الترهات.

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