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تعليم

رولا هاشم طالبة طب جامعة مصر تتوج ببرونزية الجمهورية لألعاب القوى

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:52 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
 حققت رولا ماهر هاشم  الطالبة بكلية طب بجامعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا انتصارا متميزا بتتويجها بالميدالية البرونزية  فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى م٤٠٠×٤ عدو تحت ٢٠ سنة.

أهدت  رولا الميدالية الي جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا وفى مقدمتهم السيد . خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالجامعة ، والذي قدم كافة الدعم والمساندة حتي تحقق هذا الإنجاز 

وأعدت جامعة مصر احتفالية خاصة لتكريم البطلة رولا هاشم علي هذا الإنجاز والذي يعد علامة بارزة في التفوق العلمي والرياضي ، وهو ما تنشده الجامعة في تقديم اجيال من الشباب المتميز علميًا و رياضيًا وفي مختلف المجالات ، حتي يكون نواة لمستقبل مزهر لمصرنا الحبيبة 

وعلي جانب اخر  اشارت رولا الي ان دعم والديها يعد السبب الرئيسى لتفوقها علميا ورياضيا

ويذكر ان رولا هاشم طالبة بكليه طب  جامعة مصر لم يكن التفوق العلمي عائقا أمامها لتحقق نجاحا وتفوقا كبيرآ في مجال الرياضه بل كان حافزا لها وضربت المثل والقدوة في كيفية ان تكون متفوقا علميا ورياضيا  ما دمت تتحلي بالإصرار والعزيمة .

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