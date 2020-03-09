زيادة المعاشات وخدمات جديدة.. صلاح مقلد يعلن برنامجه الانتخابي لنقابة المحامين

قال صلاح محمود مقلد مرشح لعضوية النقابة العامة للمحامين عن دائرة استئناف طنطا ، إنه قرر الترشح لعضوية النقابة العامة بعدما حققه من نجاحات في النقابة الفرعية، حيث تم تنقية جدول نقابة المحامين، وساعد في لجنة العلاج، إلى جانب رفع أرصدة العلاج من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه، وتصل في بعض الأمراض المزمنة إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى توسعة التعاقد مع المستشفيات وزيادة نسبة مجانية العلاج للمحامين في مكتب

العلاج.





أما بالنسبة للمعاشات، أوضح مرشح عضوية النقابة العامة للمحامين، أنه، ساهم في زيادة المعاش على عدة مرات، وكانت الزيادة الأولى 175 جنيهًا للملف الواحد، وثم زيادة 10% أما المرة الثالثة كانت زيادة المعاش بنسبة 5% سنويًا، والمرة الأخيرة من ألف جنيه حد أدنى، و3 آلاف جنيه حد أقصى، وصرف معاش الدفعة الواحدة نحو 100 ألف جنيه للمحامي، في حالة الوفاة أو العجز.





وأشار «مقلد»، إلى أنه بداية من 1 يناير الماضي طبق قانون يسمح للمحامي، وهو على قيد الحياة اللجوء للمعاش، ويحصل على نسبة المعاش دفعة واحدة، الذي كان يصرف لورثة المحامي المتوفى والمحامي العاجز عن العمل، مما ساعد على إلغاء القانون الذي يسمح للنقابة أن تورث في معاش المحامي مع الورثة، لكنه أصبح اليوم الورثة تحصل على المعاش كامل أيا كان عدد الورثة.





وتابع أنه أنشأ معهد «المحامي» بكفر الشيخ، وتخرج منه 3 دفعات كل دفعة 500 محام، وثبت من خلال عمله أنه من أفضل المعاهد على مستوى الجمهورية، علميا وعمليا، حيث يدرس به المحامي المقيد بالجدول العام لتسهيل انتقاله، من درجة لدرجة داخل النقابة، ولكن بعدها تم إنشاء أكاديمية المحامي على مستوى الجمهورية وأصبحت شرطًا أساسيًا لقيد المحامي بجدول النقابة.





وأضاف «مقلد»، أنه شارك أيضًا في منع قيد خرجين التعليم المفتوح ولكن بعد تعديل القانون سمحت النقابة بقيد المحامي الحاصل على الثانوية العامة فقط قبل الليسانس وسيطبق سنة 2021، بعد إقرار المجلس الجديد، وبالنسبة للأكاديمية لم يتم قيد أي محامي داخل جدول النقابة قبل أن يمضي سنتين بالأكاديمية وهو ما سيطبق 2021.





أما عن خطته حال النجاح في انتخابات النقابة، وعد بأنه سيطالب بإلغاء الحد الأقصى لمبلغ علاج المحامي، خاصة لأن هناك أمراض تحتاج إلى علاج بمبالغ تفوق الـ150 ألف جنيه، فضلا عن زيادة معاش الدفعة الواحدة حيث إن مبلغ 100 ألف جنيه لم يعد مبلغًا كافيًا، وذلك طالما أنه متوفر بصندوق معاشات النقابة ما يسمح بذلك، حيث بلغت صندوق معاشات النقابة 750 مليون.





وتابع، فهذا دخل يسمح بتحسين وضع معاشات المحامين، وأن يتم العلاج بالكارنيه، والاستغناء عن البطاقة العلاجية لتسهيل الإجراءات، والحصول على المعاش، على قيد الحياة من خلال كارنيه النقابة أيضًا، حيث يتم طلب عدد هائل من الأوراق من المحامي منذ تخرجه وحتى إحالته على المعاش ليستطيع أن يحصل على المعاش، وهو ما يسبب معوقات كبيرة أمامه.



