هبوط حاد لمؤشرات البورصة في أول 20 دقيقة من جلسة التداول

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال أول 20 دقيقة من تعاملات اليوم الإثنين - ثاني جلسات الأسبوع - متأثرة بتراجعات الأسواق العالمية وسط مخاوف من تصاعد أزمة كورونا.





ودفعت مبيعات المؤسسات والصناديق المحلية والأجنبية البورصة نحو الهبوط، حيث سجل صافي مبيعات المؤسسات المحلية 17 مليون جنيه والمؤسسات الأجنبية 1.4 مليون جنيه.





بينما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء بقيمة 18.4 مليون جنيه وكذا مشتريات طفيفة للأفراد الأجانب بـ 306 آلاف جنيه.





وتراجع مؤشر EGX30 الرئيس بنسبة 5.6% مسجلا مستوى 11178 نقطة.





وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 2.8% مسجلا 1109.02 نقطة.





كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع انتشارا بنسبة 3.4% مسجلا مستوى 1195.48 نقطة.





وسجلت قيمة التداول نحو 100 مليون جنيه من خلال كمية تداول 30 مليون سهم بتنفيذ 3107 عمليات.





وتم التداول على أسهم 123 شركة ارتفعت منها أسهم 3 شركات وانخفضت أسهم 83 شركة ولم تتغير أسهم 37 شركة.