نافخة شفايفك .. متابعة تحرج زينة والأخيرة ترد

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وعلقت زينة على الصور " حياة يقودها عقلك افضل بكثير من حياة يقودها الناس".
وأحرجت احدى متابعات زينة قائلة "عاملة عملية نفخ لشفايفك ، للاسف طبيعي كان احلى ، الا خلص مدته ما تعاوديه ".
و فاجئت زينة متابعيها بالرد قائلة " مش عامله حاجه والله العظيم رفع وشي مبين كده بس حتي مكياچ مش عامله".
وتفاعل عدد كبير من متابعى زينة مع التعليق و جاءت ابرز التعليقات " نفخ ايه دى قمر , سيبوا الناس فى حالها بقى