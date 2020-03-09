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فن

نافخة شفايفك .. متابعة تحرج زينة والأخيرة ترد

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 ص
زينة
زينة
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شروق حمدى
نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وعلقت زينة على الصور " حياة يقودها عقلك افضل بكثير من حياة يقودها الناس".



وتفاعل عدد كبير من متابعى زينة مع التعليق و جاءت ابرز التعليقات " نفخ ايه دى قمر , سيبوا الناس فى حالها بقى

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلًا من محمد سلام، عائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.
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