نصر سالم: الجميع بمصر يتمنى الشهادة من أجل وطنه.. فيديو

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن يوم الشهيد يجسد معانى قومية كبيرة، موضحًا أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ 51 ليوم الشهيد ويوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض.





وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الراحل عبد المنعم رياض استشهد وهو فى الصفوف الأولى لمواجهة العدو، وعلى بعد أمتار قليلة.





ولفت رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن الشهيد البطل يدافع عن وطنه فى الدنيا، بجسده وذلك بالوقوف أمام الإرهابي و العدو حتى ولو كان الثمن استشهاده، وبعد الاستشهاد بإرسال رسائل رضاعة لأى عدو يفكر في الهجوم على الوطن.





وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مصر تمتلك أسلحة قوية جدًا وتمتلك جنود على قدر عالى من التدريب والكفاءة.





وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن، الجميع فى مصر يتمنى الشهادة من الصغر وذلك لحرصه على حماية وطنه وبلده، مؤكدًا أن هذه الروح لا توجد فى أى مكان غير مصر.



