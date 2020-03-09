AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش.. والدا شهيد يكشفان كواليس لقائهما بالسيسي.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:12 م
الشهيد أحمد عبدالعظيم
الشهيد أحمد عبدالعظيم
Advertisements
آيات أحمد
قال والد الشهيد أحمد عبدالعظيم، إن نجله تخرج في عام 2014، واستشهد وعمره 22 عامًا، موضحًا أن شقيق الشهيد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يلتحق بالقوات المسلحة عوضا عن أخية الشهيد. 

وأضاف والد الشهيد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الاثنين: "طلبنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم ابني الشهيد أن يلتحق شقيقه بالقوات المسلحة مكان أخيه في الدفعة الجديدة، والرئيس لبى الطلب".

وأشار إلى أنه قال للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تكريم وإطلاق اسم ابنه الشهيد أحمد عبد العظيم على الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، أحمد استشهد ومكانه محمود أخوه"، مؤكدًا أن الوطن يستحق التضحية.

من جانبها قالت والدة الشهيد: "لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش، حاسة أن أحمد ابني في الدنيا عشان أخوه بيروح ويجي بنفس البدلة".

وأضافت أنه استشهد في إحدى المأموريات، وحمى مصر من الإرهاب والإرهابيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة الشهيد عمر القاضي عن تكريم السيسي لها: "حسينا إنهم موجودين"

شهيد الشرطة في ليلة القدر.. النقيب عمر ابن الشرقية سكن قلوب الأهالي وكرمه الرئيس

يا ماما أنا عايش.. والدة شهيد بـ كفر الشيخ تحكي رؤية نجلها في المنام.. فيديو

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

الباز: قيادات الجيش تخوض الحرب ضد الإرهاب بمنطق الشهيد عبد المنعم رياض

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

عصير فواكه وتجنب الزحام ...جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشرة للوقاية من كورونا

هل سيتم منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا ؟ .. الحكومة تجيب

الوداد المغربي: مواجهة الاهلي نهائي مبكر.. ونتمنى وجود هذا اللاعب

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

من الحجر الصحي.. فنان شهير يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

بعد تصدرها التريند .. شاهد أناقة فساتين أنغام فى الحفلات

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور