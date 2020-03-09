لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش.. والدا شهيد يكشفان كواليس لقائهما بالسيسي.. فيديو

قال والد الشهيد أحمد عبدالعظيم، إن نجله تخرج في عام 2014، واستشهد وعمره 22 عامًا، موضحًا أن شقيق الشهيد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يلتحق بالقوات المسلحة عوضا عن أخية الشهيد.





وأضاف والد الشهيد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الاثنين: "طلبنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم ابني الشهيد أن يلتحق شقيقه بالقوات المسلحة مكان أخيه في الدفعة الجديدة، والرئيس لبى الطلب".





وأشار إلى أنه قال للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تكريم وإطلاق اسم ابنه الشهيد أحمد عبد العظيم على الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، أحمد استشهد ومكانه محمود أخوه"، مؤكدًا أن الوطن يستحق التضحية.





من جانبها قالت والدة الشهيد: "لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش، حاسة أن أحمد ابني في الدنيا عشان أخوه بيروح ويجي بنفس البدلة".





وأضافت أنه استشهد في إحدى المأموريات، وحمى مصر من الإرهاب والإرهابيين.