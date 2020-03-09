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أخبار البلد

هاشتاج | يوم الشهيد يتصدر تويتر فى يوم الشهيد بمصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #يوم_الشهيد صباح اليوم الإثنين ، وجاء ذلك تزامنًا مع يوم الشهيد فى مصر والموافق9 مارس .

فيما جاءت تغريدات المصريين كالتالى :
-اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمهم ارواحًا لا يجمع بيننا وبينهم الا الدعاء اللهم ارحمهم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم ارحم ارواحًا فقدنا اجسادهم وارواحهم تسكن افئدتنا،#يوم_الشهيد.


-"الجنرال الذهبى".. 9 مارس "يوم الشهيد" ذكرى استشهاد بطل وسط جنوده ،#يوم_الشهيد

#يوم_الشهيد ،سلاما لكل من ضحى .. مصر توضأت بدماء شهدائها الاطهار.



تحيه لكل الشهداء لولاهم ما كنا هنا ،تحيه لام الشهيد،تحيه لابو الشهيد لاخت واخو الشهيد نوفيكم حقكم انتم فخر لنا.هم دافعو عنا جميعا قاتلو بالنيابه عناهم في الجنه واحنا مازلنا نحارب الفكرالخبيث#يوم_الشهيد.


-ترفرف في الريح اليوم يوم البطل يوم الفارس #يوم_الشهيد ورقة برسيميوم من افتدوا #مصر  علم مصر بأرواحهم ودمائهم الطاهرة  ورقة ترفرف في الريح يوم من قالوا نموت ولا يدخل مصر علم مصرخسيس وجبان  ،المجد كل المجد للشهداء الابطال  والابطال لا يموتون فهم أحياء عند ربهم يرزقون 


 يذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام. أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.



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