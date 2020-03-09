16 مشهدا تلخص مسلسل إطاحة الزمالك بـ الترجى من دورى أبطال أفريقيا.. صور

- الفارس الأبيض يهزم فريق الدم والذهب في بطولتين خلال 20 يوما فقط

- مرتضى منصور يرصد المكافآت .. واللاعبون يهدون الإنجاز للجماهير الوفية





لم تكن رحلة بعثة الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالملعب الأوليمبي برادس مساء الجمعة الماضية مفروشة بباقات الفل والياسمين ولكن واجه الفريق الأبيض ضغوطا هائلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائى بطولة المليوني ونصف دولار وإقصاء بطل القارة السمراء في النسختين الأخيرتين.





صدى البلد يرصد 16 مشهدا في مسلسل خطف الزمالك بطاقة التأهل من رادس رغم الخسارة بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الثلاث الأولى وسط مؤازرة قرابة 40 ألف مناصر لفريق الدم والذهب.









-المشهد الأول : شبح كورونا





في تمام الثالثة عصر الثلاثاء الماضى بتوقيت القاهرة توجه لاعبو الزمالك الى مطار القاهرة الدولى واضعين كمامات سوداء على وجوههم خوفا من شبح فيروس كورونا القاتل والتقاط الصور التذكارية مع رواد المطار من معجبيهم .









-المشهد الثانى : مفاجأة الطائرة:





في تمام الخامسة مساء الثلاثاء الماضي انطلقت الطائرة الخاصة التى تقل بعثة الزمالك برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والنائب أحمد مرتضى واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور صوب مطار قرطاج الدولى لتكشف عن مفاجأة بأن جميع أفراد طاقمها من عشاق الزمالك حيث تم الإتفاق مع وائل كساب منظم الرحلة على وضع أعلام وشعار القلعة البيضاء على جميع الكراسى وبث أغانى الزمالك عبر الإذاعة الداخلية الأمر الذي زاد من حماس اللاعبين.





-المشهد الثالث : استقبال السفير





في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة وصلت بعثة الزمالك إلى مطار قرطاج لتجد السفير المصري بتونس نبيل حبشي في استقبالها رفقة المهندس هانى زادة عضو المجلس والكابتن أيمن حافظ منسق الفريق واللذين سافرا قبلها بـ48 ساعة لترتيب اجراءات السفر والإقامة .





-المشهد الرابع : تأمين شديد





بمجرد خروج البعثة من مطار قرطاج حظيت بتأمين شديد من الشرطة التونسية حتى مقر إقامتها وسط اهتمام اعلامى بالغ وهو نفس الأمر الذى تكرر في جميع تحركاتها حتى مغادرتها تونس عقب لقاء الترجى.









- المشهد الخامس : الملعب الفرعى





صباح يوم الأربعاء فوجئت البعثة بتغير ملعب التدريب من ستاد المنزه لعدم الرد على طلب الزمالك بالتدريب عليه إلى الملعب الفرعى لاستاد رادس .





-المشهد الخامس : غياب أوناجم





في التدريب الأول اشتكى المغربى محمد أوناجم من كدمة في الركبة تعرض لها في لقاء الذهاب أمام الترجى والذى ساهم فيه في فوز الفريق بهدف عالمى بإستاد القاهرة ليتأكد غيابه عن موقعة رادس .





-المشهد السادس : مران سرى





قرر الفرنسى باريس كارتيرون اقامة مران سرى صباح يوم الخميس على الملعب الفرعى برادس في مناورة تكتيكية خاصة أن الفريق سيخوض مرانا على ملعب رادس الأوليمبى مستضيف المباراة في مساء نفس اليوم والذى شهد فقرات ترفيهية تحت أعين وسائل الإعلام .





- المشهد السابع : خط مفتوح





فتح المستشار مرتضى منصور خط اتصالات مفتوحا مع البعثة البيضاء في تونس من القاهرة للإطمئنان على كل كبيرة وصغيرة قبل اللقاء وخاصة مع توالى الأحداث من شحن الجماهير وحدوث تفجير ارهابى واثناء وبعد اللقاء .









-المشهد الثامن : ذكاء كارتيرون





تعمد الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك اطلاق تصريحات ذكية في المؤتمر الصحفى الذى سبق اللقاء بالتأكيد على قوة الترجى وحظوظه الأوفر في التأهل رغم الغيابات للتقليل من ردة فعل المنافس بعد خسارته من الزمالك مرتين في السوبر الأفريقى وذهاب دور الثمانية بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف .





- المشهد التاسع : عشاء السفير





لبى مسئولو الزمالك دعوة السفير المصري على العشاء بمنزله مساء الخميس رفقة البعثة الإعلامية وتبادلوا الحديث عن ترتيبات يوم المباراة مع اهدائه درع النادي في النهاية وشكره على دعم للفريق خاصة أنه يشجع الفريق الأبيض.









- المشهد العاشر : عقوبات كاف





مساء الخميس فوجئ الجميع بصدور عقوبات كاف ضد لاعبى الترجى في احداث لقاء الذهاب بالقاهرة بعد التعدى على الحكم المغربي رضوان جيد حيث تم إيقاف خليل شمام 4 مباريات وعبدالرؤوف بالغيث 4 مباريات ومثله معين الشعبانى المدير الفنى للفريق ومساعده مجدي تراوي.





-المشهد الحادى عشر : تفجير السفارة





في الثانية عشرة ظهر يوم المباراة استيقظ الجميع على خبر مرعب تفجير اثنان من الإرهابيين نفسهما بحزام ناسف في دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية بتونس استشهد على إثره ملازم أول واصابة 4 من رجال الأمن وسيدة ليدب الرعب في قلوب البعثة البيضاء .





-المشهد الثانى عشر : اتصال الوزير





أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالبعثة البيضاء بتونس للإطمئنان عليها عقب الحادث الأرهابى مطالبا بتوخى الحذر ومطالبا السفير المصري بتوفير جميع اجراءات سلامتها مع وزارة الداخلية التونسية وهو ما حدث بالفعل .





-المشهد الثالث عشر : جماهير الترجى





بمجرد نزول لاعبى الزمالك الى ملعب رادس الأوليمبى انطلقت أهازيج جماهير الترجى التى نظمت دخلات تطالب لاعبيها بالقتال والإنتقام من خساراتيه السابقتين أمام الزمالك معيدة ذكرى فوز فريق الدم والذهب على الفارس الأبيض عام 1994 في دورى الأبطال بدخلة خاصة وسط اشعال الشماريخ وتصدى حاسم لهم من الأمن التونسي .





-المشهد الرابع عشر : هدف بن ساحة





في الدقائق الثلاث الأولى سجل بلال بن ساحة هدف التقدم للترجى من ركلة جزاء احتسبت على محمود علاء للمسه الكرة داخل منطقة الجزاء ليدب القلق والرعب لقلوب البعثة البيضاء والجماهير خوفا من تكرار الريمونتاد التاريخية للترجى أمام الأهلى في نهائى 2018 .





-المشهد الخامس عشر : صافرة غربال





عندما أطلق الحكم الجزائرى مصطفى غربال صافرة نهاية المباراة معلنا تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال والإطاحة بالترجى رغم الخسارة بهدف في رادس معتمدا على فوزه في لقاء الذهاب تنفس الجميع الصعداء وبدأت الجماهير التونسية في مغادرة ملعب المباراة غاضبين من الخروج من البطولة في دور مبكر وهاجم البعض لاعبى الترجى الذين تعرضوا لعقوبات كاف والطرد في لقاء الذهاب .. في الوقت الذي تبادل فيها نجوم الزمالك التهانى داخل غرف خلع الملابس والتقاط الصور التذكارية.





-المشهد السادس عشر : استقبال الأبطال





حظيت بعثة الزمالك باستقبال الأبطال من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وجماهيره عقب العودة لمطار القاهرة مساء السبت مع وعده بصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل على حساب بطل القارة السمراء .