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تكنولوجيا

"أورنچ مصر" تشارك مع "فاب لاب مصر" في معرض ميكر فير القاهرة 2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت شركة اورنچ مصر بالتعاون مع فاب لاب مصر والمركز الامريكي بالقاهرة، عن رعايتها للعام الخامس علي التوالي لأكبر المعارض السنوية لدعم مجتمع المٌصنعين المهتمين بالتكنولوجيا والتصنيع وريادة الأعمال في مصر "ميكر فير القاهرة 2020" والذي انطلقت فعالياته مؤخرا في القرية الذكية وتتنافس فيه المواهب الشابة في اجتذاب الدعم لمشاريعها الناشئة.

وجمع "ميكر فير القاهرة 2020" الأفراد والشركات من مختلف مجالات التصنيع الرقمي لعرض مشروعاتهم وأفكارهم وتبادل الخبرات فيما بينهم من خلال العديد من الورش التدريبية والتعليمية والمحاضرات التثقيفية التي قامت برعايتها اورنچ بالتعاون مع فاب لاب مصروشارك فيها أساتذة ودكاترة ورؤساء شركات من جميع المجالات.

واستكمالا لنجاح حلول "Business Pro" المتكاملة من اورنچ ودورها المتميز في تطوير أعمال الشركات الناشئة، قامت اورنچ بتقديم خدمة Social Media Pro لعملاء الشركات في معرض ميكر فير القاهرة لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في انشاء وادارة صفحة شركتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ذلك بالاضافة الي توفير عرض خاص للمشاركين لتوصيل منشور من اختيارهم على الصفحة الخاصة لشركتهم الى 1000 عميل من الشريحة المستهدفة لهم مجانا مع تقديم سبل الدعم والمشورة  في ادارة صفحات الشركات على مواقع الاتصال الاجتماعي لتحقيق أفضل النتائج.

وعن المشاركة في "معرض ميكر فير القاهرة 2020 " قالت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر" نسعى في اورنچ لنشر مفهوم التحول الرقمي بين الشباب الامر الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة ومسئوليتها المجتمعية في دعم رواد الأعمال والمصنعين في مجال التصنيع الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية".

وأضافت عبد الودود" نحن سعداء بالمشاركة في مبادرات متعددة لدعم الشباب وافكارهم المبتكرة ماديًا وعمليًا من أجل تحويل هذه الافكار إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وجعلها نواه لمشاريع مستقبلية  قادرة علي المنافسة بقوة في السوق المحلي".

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