سامح شكرى يلتقى نظيره الكويتى لتسليم رسالة الرئيس السيسي





وجاء ذلك لإستعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواقفهما تجاه أهم القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك .





فيما تعد زيارة "شكرى" للكويت هى ثالث محطات جولته الخارجية، حيث نشر الحساب الرسمي المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صورة من وصول شكرى إلى الكويت واستقبال نظيره الكويتى له.







تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.









إلتقى سامح شكرى وزير الخارجية المصرى نظيره الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح اليوم الإثنين فى دولة الكويت الشقيقة .