في يوم الشهيد.. مقترح برلماني بإطلاق أسماء الشهداء على ميادين أكتوبر والشيخ زايد والواحات

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن اطلاق أسماء الشهداء من القوات المسلحة ووزارة الداخلية علي عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة إكتوبر والشيخ زايد والواحات، فى إطار الاحتفاء السنوي بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس.





وأكد أبو العلا فى بيان صحفى له أن الشعب المصرى، يحتفل يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وهي ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يلقب بالجنرال الذهبى، ويعتبر واحد من أشهر العسكريين المصريين خلال النصف الثانى من القرن العشرين، وشارك فى الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، واستشهد على الجبهة المصرية أثناء زيارته للقوات فى حرب الاستنزاف.





وأضاف عضو مجلس النواب أن التقدير المجتمعي من الشعب المصري للشهداء دائم دون انقطاع، والاحتفاء بيوم الشهيد بالنسبة لهم، يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر، وذلك بالتوازي مع جهود الدولة المصرية نحو تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.





ولفت إلي أن إطلاق أسماء الشهداء علي الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات تمثل دائما خطوات إيجابية نحو التقدير المجتمعي والحكومي لهم وهو الأمر الذي نقترح تطبيقه في مدن أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية بمحافظة الجيزة تقديرًا وتذكير دائما بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأن تتضمن هذه الميادين والشوارع لافتات رئيسية تحتوي علي تفاصيل تضحياتهم وظروف استشهادهم حتي تكون نبراس للأجيال القادمة فى التضحية من أجل الوطن.





واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تضم الأسماء فى ميادين أكتوبر وزايد الشهداء أحمد المنسي، وإسلام مشهور ، وعِمرو صلاح، وعمر القاضي، ومحمد أبو غزالة، العقيد محمد هارون ، وأحمد شبراوي ، وبالواحات أيضا النقيب أحمد شوشة ،العميد إسحاق محمد كامل، علي أن يتم دراسة الأمر مع جهاز مدينة 6 إكتوبر والمدن التابعة لها والتوافق بشأن جميع الإجراءات الفنية والأسماء المقترحة تقديرًا لهم.