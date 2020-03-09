تأجيل دعوى وقف قرار نقل تركة اليهودي المتوفى بمصر للطائفة اليهودية لـ 18 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢، بأيلولة ما يتركه اليهود المتوفون لملكية الطائفة اليهودية، لجلسة ١٨ أبريل للحكم.





وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من المادة ٥٩ من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودون على الأراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة عدم وجود ورثة لهم.





واستندت الدعوى على تطبيق نصوص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.



