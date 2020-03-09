بعد تسريب فيديو أردوغان.. باحث: بات منبوذا.. فيديو

قال محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشئون التركية، إن المشهد الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان والوفد المرافق له في روسيا، لا ينفصل عن الواقع الذي يؤكد على ان أردوغان لم يعد له وجود دولي، وجميع الدول باتت تنبذ هذا الشخص ويعاملون بأسوء الطرق والأساليب.





وتابع الديهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أردوغان ليس مؤهل لقيادة تركيا، منوها بأنه ليست المرة الأولى التي يعامل فيها أردوغان بهذه الطريقة، حيث كثيرا ما أدار بعض القادة الغربيين ظهورهم له.





وأضاف الديهي، أن تسريب من الكرملين هذا الفيديو يؤكد أن المحرك الرئيسي لتركيا هي روسيا، وليست الدول الغربية، فضلا على أنه رسالة للغرب بأن أردوغان يجب أن يكون منبوذا.





واشار الى ان هذا الفيديو أوضح بشكل كبير ان المحرك الرئيس لتركيا باتت روسيا لذلك اردوغان يرضخ لها بهذا الشكل حتى بعد تلك الاهانة، وان اردوغان يجب ان يعامل هذه المعاملة اينما ذهب.





وأوضح أن الفيديو أظهر أن أردوغان وقف لفترة ثم جلس على مقعد، مما قد يشير إلى أنه قد وقف قبلها فترة أخرى.