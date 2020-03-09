أرملة الشهيد أحمد الجعفرى توجه رسالة مهمة للرئيس السيسي.. فيديو

قالت نشوى مصطفى أرملة الشهيد البطل عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفرى، صائد التكفيريين، إن زوجها حصل على لقب الشهيد، موضحة أنه كان يتمنى الشهادة.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن قناة الجزيرة الإرهابية هى أول من أعلنت خبر استشهاده، وقالت " قتل الجعفري.. ولم تقول استشهد".





ولفتت أرملة الشهيد أحمد الجعفرى، إلى أن أولادها ثلاثة وهم "فداء و ريناد وشهاب"، وأكدت أنهم قاموا بتسمية فداء وذلك لعشقة لسلاح المظلات وشعاره " إيمان جهاد فداء" وأكدت أنه وضع الثلاث أسماء لاختيار أحدهم وتم اختيار فداء لتكون اسم ابنتهم الأولى.





وأوضحت أرملة الشهيد أحمد الجعفرى، أنها تتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو أب وأخ لجميع أسر الشهداء.





وأشارت أرملة الشهيد أحمد الجعفرى، إلى أن زوجها كان يبكي من الداخل عندما يعلم أن أحد زملائه استشهد، ودخلت زوجة الشهيد فى حالة بكاء .



