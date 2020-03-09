المصريين الأحرار يحتفل بيوم المرأة العالمي في مطروح

نظم حزب المصريين الأحرار بمطروح احتفالية بيوم المرأة العالمي تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.





وجاء ذلك بإشراف الدكتورة نعمة بسيوني امينة المرأة وبمشاركة الدكتورة نجلاء البلشي وكيلة مديرية الشباب والرياضة والدكتور حمد شعيب مدير عام ثقافة مطروح وجنوب سيناء سابقا وبحضور سلطان الشيخ الزعيري امين عام الحزب ونخبة من سيدات مطروح





اكدت امينة المرأة اهمية يوم المرأة العالمي الذي وافق 8 مارس من كل عام اعترافا من العالم اجمع باهمية دور المرأة في المجتمع وتقديرا لجهدها وعطائها المستمر للاسرة والمجتمع.





واضافت الدكتورة نجلاء البلشي علي ضرورة بث روح التفائل والاهتمام بالمهارات وتنميتها ونبذ التعصب مؤكدة علي ان مطروح أصبحت تزخر بعدد كبير من النماذج المشرقة للمرأة التي اصبح لها مكانة في كافة المجالات بالمجتمع المطروحي.





فيما ابدي الدكتور حمد شعيب اعتراضه علي اعطاء المرأة يوم واحد يقتصر عليه الاحتفال بها وبدورها في المجتمع معتبر بذلك انتقاصا من حقها لما تتكبده من عناء اثناء القيام بدورها نحو أسرتها ومجتمعها.





ووصف المرأة بانها تاج رأس كل رجل فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والخالة والعمة وجميعهن عونا للرجل.





كما اكد الزعيري، ان المرأة لم تعد نصف المجتمع وانما اصبحت المجتمع باكمله وذلك بما تنص عليه التشريعات القانونية والاستحقاقات الانتخابية القادمة وما اكدته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2017 عام المرأة المصرية.





وفي نهاية الاحتفالية قامت امينة المرأة بعرض فيديو لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي.