AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:14 م
أعمال الرصف وتطوير
أعمال الرصف وتطوير "أبوشاهين "
Advertisements
أحمد على

قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، إحالة موظفي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية الهياتم التابعة لديوان المدينة العمالية إلى النيابة الإدارية عقب اكتشاف وقائع وأعمال تزوير لمخالفات تراخيص البناء بالوحدة المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية معهم.

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالضرورة مكافحة الفساد الإداري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى شأن المخالفات المالية والإدارية.

كما باشر رئيس مجلس المدينة أعمال الرصف والتطوير الجاري بنطاق مدينة المحلة الكبري فضلا عن إعداد تقرير حول تقييم الرصف بشارع البحر واختبار مدى كفاءته وبيان تقييم جميع اعمال الرصف التي تمت في الشارع قبل الاستلام الرسمي.

وتابع رئيس مجلس المدينة أعمال إنشاءات وتطوير منطقة أبوشاهين بنطاق حي أول المحلة والوقوف ميدانيا لمتابعة اعمال التطوير خلال منطقتين بابو شاهين وتشمل المنطقه الاولى وهي الواقعه بين محطه صرف أبو شاهين والفرن الآلي والسوق والتي تضم حوالي 300 شقه سكنيه والمنطقة الثانية وهي الواقعة بين مركز القلب و مدرسة المحلة الثانوية بنين و تضم حوالي 500 شقه سكنية.

كما أوضح أن أعمال التطوير تشمل تركيب نحو 40 كشاف اناره ليد جديد على الأعمدة ورفع جميع المفاتيح حرصا على سلامة المواطنين وتغيير خطوط الصرف الصحي بمسافة تصل أكثر من 250 متر بقطر 12 بوصة للشوارع الرئيسية و 8 بوصة للفرعيات وعمق 3 أمتار تحت سطح الأرض.

وأشار "زين العابدين " إلي  تغيير جميع الوصلات المنزليه لجميع العقارات السكنية وعمل آبار صرف جديده لربط جميع الخطوط كما يتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لنفس المسافة تقريبا فضلا عن تسوية جميع الشوارع بالجليدر وتمهيدها استعدادا لأعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال الحفر حيث سوف يتم وضع طبقه من السن ثم الرصف بعد نهاية الأعمال الجارية.

كما أعطي رئيس المدينة توجيهاته العاجلة إلى مسئولي الإدارات الهندسية بضرورة إزالة جميع التعديات على حرم الشوارع الفرعيه والممرات وإمكانيه رفع مداخل العمارات المنخفضة عن مستوي سطح الارض ورفع أسلاك الكهرباء ببعض مداخل العمارات حرصا علي حياة المواطنين وكذلك تحديد السوق وعدم خروج الباعه إلى الطريق العام فى المرحلة المقبلة.

إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مناطق سكنية في المحلة لربط خطوط جديده..غدا

تفاصيل تطوير محطة قطارات السكك الحديدية بالمحلة.. صور

رئيس مدينة المحلة يبحث مشروعات رصف وتطوير الميادين.. صور

تعرف على مناطق مشروع تطوير العشوائيات في الغربية

بسبب التنقيب عن الآثار.. انهيار 5 منازل سكنية بقرية المعتمدية بالمحلة

تنفيذ 243 قرار إزالة تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالغربية.. صور

ترشيحاتنا

بسبب تطورات كورونا.. أول وزير كويتي يخضع للحجر الصحي

مذيع كويتي يخرج عن شعوره وينتقد من يتطاول على مصر..فيديو

تريند الفن.. هضبة بمناسبة إيه؟.. زكي فطين يهاجم عمرو دياب.. وشيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

الوداد المغربي: مواجهة الاهلي نهائي مبكر.. ونتمنى وجود هذا اللاعب

سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تغزو العالم

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة