إحالة موظفين بالوحدة المحلية لقرية الهياتم في المحلة إلى النيابة الإدارية.. صور

قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، إحالة موظفي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية الهياتم التابعة لديوان المدينة العمالية إلى النيابة الإدارية عقب اكتشاف وقائع وأعمال تزوير لمخالفات تراخيص البناء بالوحدة المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية معهم.

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالضرورة مكافحة الفساد الإداري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى شأن المخالفات المالية والإدارية.

كما باشر رئيس مجلس المدينة أعمال الرصف والتطوير الجاري بنطاق مدينة المحلة الكبري فضلا عن إعداد تقرير حول تقييم الرصف بشارع البحر واختبار مدى كفاءته وبيان تقييم جميع اعمال الرصف التي تمت في الشارع قبل الاستلام الرسمي.

وتابع رئيس مجلس المدينة أعمال إنشاءات وتطوير منطقة أبوشاهين بنطاق حي أول المحلة والوقوف ميدانيا لمتابعة اعمال التطوير خلال منطقتين بابو شاهين وتشمل المنطقه الاولى وهي الواقعه بين محطه صرف أبو شاهين والفرن الآلي والسوق والتي تضم حوالي 300 شقه سكنيه والمنطقة الثانية وهي الواقعة بين مركز القلب و مدرسة المحلة الثانوية بنين و تضم حوالي 500 شقه سكنية.

كما أوضح أن أعمال التطوير تشمل تركيب نحو 40 كشاف اناره ليد جديد على الأعمدة ورفع جميع المفاتيح حرصا على سلامة المواطنين وتغيير خطوط الصرف الصحي بمسافة تصل أكثر من 250 متر بقطر 12 بوصة للشوارع الرئيسية و 8 بوصة للفرعيات وعمق 3 أمتار تحت سطح الأرض.

وأشار "زين العابدين " إلي تغيير جميع الوصلات المنزليه لجميع العقارات السكنية وعمل آبار صرف جديده لربط جميع الخطوط كما يتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لنفس المسافة تقريبا فضلا عن تسوية جميع الشوارع بالجليدر وتمهيدها استعدادا لأعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال الحفر حيث سوف يتم وضع طبقه من السن ثم الرصف بعد نهاية الأعمال الجارية.

كما أعطي رئيس المدينة توجيهاته العاجلة إلى مسئولي الإدارات الهندسية بضرورة إزالة جميع التعديات على حرم الشوارع الفرعيه والممرات وإمكانيه رفع مداخل العمارات المنخفضة عن مستوي سطح الارض ورفع أسلاك الكهرباء ببعض مداخل العمارات حرصا علي حياة المواطنين وكذلك تحديد السوق وعدم خروج الباعه إلى الطريق العام فى المرحلة المقبلة.