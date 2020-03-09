AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خوفًا من الكورونا..ارتفاع حصيلة ضحايا الكحول المغشوش في إيران لـ12 قتيلا..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:14 م
الكحول
الكحول
Advertisements
آيات أحمد
تجمع أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران إلى 12 شخصا وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى.


وظهر تجمع عشرات المواطنين أمام المستشفى فى فيديو عرضته فضائية " روسيال اليوم"، واعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز. 

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس "كورونا".


فيما أكدت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6 آلاف و566 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربت 21 محافظة.. ارتفاع عدد ضحايا العواصف الثلجية في إيران.. صور وفيديو

بسبب كورونا.. العراق يعلن إغلاق الحدود مع الكويت

أول وفاة بسبب كورونا في مدينة الأهواز الإيرانية

عدوى كورونا تطال مسؤولي إيران.. تعرف على أبرز المشاهير ضحايا ومصابي الفيروس

رعب كورنا يجتاح إيران.. والتليفزيون الرسمي يعلن ارتفاعاً جديداً في الوفيات

إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب كورونا

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

الكويت: تجديد إقامة وافدي 16 دولة بينها مصر استثنائيا وهم خارج البلاد

شريف عبدالفضيل: شيخ حسن شحاتة وراء استبعادي من منتخب مصر

هضبة بمناسبه ايه؟.. زكي فطين يهاجم عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة