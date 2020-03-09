خوفًا من الكورونا..ارتفاع حصيلة ضحايا الكحول المغشوش في إيران لـ12 قتيلا..فيديو

تجمع أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران إلى 12 شخصا وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى.









وظهر تجمع عشرات المواطنين أمام المستشفى فى فيديو عرضته فضائية " روسيال اليوم"، واعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.





وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس "كورونا".









فيما أكدت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6 آلاف و566 حالة.