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محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:29 م
محافظ بورسعيد يضع
محافظ بورسعيد يضع اكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، وذلك بميدان الشهداء في يوم الشهيد، وبحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن والعقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية وطلاب المدارس.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والتى تجسد معانى البطولة والوفاء التى بذلها هؤلاء الشهداء من أجل أوطانهم، والذين لم يبخلوا يوما فى تقديم كل ما هو ثمين وإن كانت أرواحهم لتحقيق أفضل حياة لبلادهم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الجميع يقدر الدور الغالى الذى يقوم به أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الأوطان، والذين يسهرون ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين، موجها الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية على ما يبذلوه من تضحيات لأوطانهم.
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
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