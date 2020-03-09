محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، وذلك بميدان الشهداء في يوم الشهيد، وبحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن والعقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية وطلاب المدارس.





وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والتى تجسد معانى البطولة والوفاء التى بذلها هؤلاء الشهداء من أجل أوطانهم، والذين لم يبخلوا يوما فى تقديم كل ما هو ثمين وإن كانت أرواحهم لتحقيق أفضل حياة لبلادهم.



