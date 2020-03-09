الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالأقصر..صور

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة الأقصر بتوزيع عدد (16) ألف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الأقصر.





وأكد فؤاد أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأ بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء ، وأن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة ( الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا )، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت اشراف مديرية التصامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية السيد المحافظ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار فؤاد إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.





يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.