AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالأقصر..صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:22 م
الأورمان تنتهى من
الأورمان تنتهى من توزيع 16 ألف لحاف وبطانيه على غير القادرين
Advertisements
شمس يونس

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة الأقصر بتوزيع عدد (16) ألف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الأقصر.


وأكد فؤاد أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأ بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء ، وأن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة ( الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا )، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت اشراف مديرية التصامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية السيد المحافظ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 

 

وأشار فؤاد إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.


يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.                             

الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالأقصر..صور
الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالأقصر..صور
الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالأقصر..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 ملايين مواطن مصري يستفيدون من خدمات الأورمان خلال 2019..صور

توزيع 9 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بـ أشمون

الأورمان تهدى الأسر غير القادرة بالبحيرة 2150 لحافا وبطانية

تنظيم ٥ معارض بالبحيرة لتوزيع قطع أثاث وأجهزة كهربائية على الأسر الأولى بالرعاية..صور

حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -

توزيع 12 ألف غطاءً وبطانية في كفر الشيخ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة.. شاهد بوتين يتجاهل أردوغان والوفد المرافق

الخليج يستيقظ على إصابات جديدة بـ كورونا.. هذه آخر الإحصائيات

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

شريف عبدالفضيل: شيخ حسن شحاتة وراء استبعادي من منتخب مصر

حقيقة توقف العمرة والحج بسبب فيروس كورونا..فيديو

كلوب يوافق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو.. بشرط وحيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة