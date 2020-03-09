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حوادث

لاجتهادهم في العمل.. مدير أمن أسيوط يكرم عددا من ضباط المباحث

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:24 م
مدير أمن أسيوط
مدير أمن أسيوط
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إيهاب عمر

كرم اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بمكتبه، اليوم، الاثنين، بعض رؤساء وضباط مباحث الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة تقديرًا لجهودهم وتميزهم في عملهم.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام بالمحافظة.

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وكرم مدير الأمن كلا من المقدم خالد شريت رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث أبنوب والنقباء أحمد مفتاح بمباحث ديروط وحسام البارودى بمباحث ثان أسيوط وعبد الحميد عبد الناصر بمباحث أبنوب وحسام مدحت بإدارة البحث وأحمد حازم بمباحث القوصية، وتم منحهم شهادات التقدير تقديرا لجهودهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في تأدية عملهم واليقظة الدائمة.

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