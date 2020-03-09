"المرأة المصرية عبر العصور".. ندوة بثقافة البحر الأحمر

عقدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان " المرأة المصرية عبر العصور"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، و تحدث خلالها محمد سعيد مصطفى قائلا إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة جاء في شهر مارس وذلك بمناسبة اول حق تصويت للمرأة ولكن المرإة المصرية سباقة عبر العصور في توليها زمام القيادة واشار الي بعض النماذج التي حكمت مصر مثل كليوباترا وحتشبسوت وشجرة الدر وبعض التي اسهمن في الحركة الوطنية المصرية المعاصرة كالسيدة صفية زغلول التي لقبت بأم المصريين. واعقبها مسابقة ثقافيةو اسئلة عامة وقام بتوزيع الجوائز احمد محمد حسن.





وبحسب بيان، الاثنين، نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "أهمية السياحه في مصر كمصدر للدخل القومي" بالإشتراك مع مدرسة المستقبل الإبتدائية المشتركة وتحدث عيدالسويفي قائلاان السياحة تشكل دخلًا كبيرًا للدولة، كما أن للسياحة أهمية كبيرة لأنها لها قيمة تاريخية عظيمة للغاية حيث من خلالها يتعرف الأشخاص على العصور المصرية القديمة، مجال السياحة يوفر فرص عمل كثيرة لذا فإنه يساعد على التخلص من مشكلة البطالة، كما أن السياحة وجهة تاريخية وحضارية كبيرة بالاضافة الى ورشة فنية رسم وتلوين لطلاب المدرسة الفكرية بسفاجا باستخدام أقلام الرصاص وألوان الخشب





كما أقام قصر ثقافة ابورماد ورشة حكي للأطفال "حب الوطن واجب علينا" وذلك بمقر القصر حاكاها محمود أحمد فقال الوطن هو المكان الذي يعيدنا إلى ذكريات الطفولة، ويذكرنا بحنان الأمهات، ويشعرنا بأمان الآباء، وحب الأجداد، هو المكان الذي احتضن أحلامنا وأمنياتنا ورسمنا فيه مستقبلنا، هو المكان الذي يجسد الدفء والأمان، كيف لا وقد غُرِس حبه في قلوبنا منذ الصغر. حبنا لأوطاننا لا يحتاج إلى تعلّم أو تكلّف، حب الوطن يأتي بالفطرة، فمن منا لا يحب المكان الذي إليه ينتمي والذي يعبر عن كيانه، وقد حثت الأديان السماوية على حب الوطن .وبقصر ثقافة الشلاتين ورشة اكتشاف مواهب" فنون تشكيلية رسم حر باستخدام ورق كانسون والوان.





ونظم بيت ثقافة راس حدربة محاضرة عن "حماية الاطفال من الانترنت واضراره" القاها عبدالله محمد خليل فى مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية الاعدادية للتعليم الاساسى براس حدربة وشدد على التوعية بخطورة تعامل الاطفال مع الانترنت بدون رقابة من الوالدين واهمية متابعة الاطفال اثناء استخدام الانترنت ومتابعة باستخدام بصورة هادفة بدلا من استخدامه بطرق عشوائية ولابد من تحديد البرامج المستخدمة للاطفال حتى لا يقع الاطفال المحظورات والممنوعات لان الطفل من هواته استخدام جميع المواقع المتاحة على الجهاز الخاص بة ولابد من تحديد الساعات التى يستخدم الطفل بها الانترنت كاستخدام يومى بالاضافة الى المحافظة على البيانات الشخصية من الاختراق باتباع سبل الحماية الالكترونية واقيمت ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق البريستول والوان الخشب فى رسم حر.