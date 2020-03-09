إنجازات المرأة في يومها العالمي.. ندوة بثقافة المنوفية

أقام قصر ثقافة السادات بالمنوفية، محاضرة لمناقشة كتاب "عبقرية عمر" تأليف عباس العقاد، حاضر خلالها الشيخ عبد الغني السيد، تحدث فيها عن عباس العقاد الذي أشتهر بكتابة العبقريات للخلفاء الراشدين وفي هذا الكتاب تعرض قصة حياة سيدنا عمر قبل الإسلام، وكيف أصبحت بعد الإسلام وكيف نال كل هذه المكانة، وذلك حرصًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة علي تقديم الزاد الثقافي والفني بفرع ثقافة المنوفية.





وبحسب بيان، الاثنين، نظم بيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى بمشاركة ربيع البلكيمى، تناول فيها التدريب على الأورج والعود، ومجموعة من التمارين لليدين لزيادة المهارات.

وأعد بيت ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "إنجازات المرأة والإقرار بالتحديات التي تواجهها" بمجلس مدينة بركة السبع حاضرها عفت حشيش موجة أول بالمعاش، تحدث فيها عن مفهوم وتاريخ اليوم العالمي للمرأة، ولماذا خصص هذا اليوم للاحتفال بيوم المرأة عالميًا، وواقع المرأة العربية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلي أهمية دور المرأة في المجتمع وفي صنع القرار السياسي.





عقد بيت ثقافة الروضة محاضرة عنوان "المرآة وتنمية المجتمع"حاضرها الحسيني أبو طالب، الذي أشار إلي أن المرأة عضوًا أساسيًا وهامًا جدًا في أي مجتمع، ولا يمكن التغاضي عن الدور المهم التي تقوم به، فالمرأة قبل كل شيء هي الأم وهي التي تنجب وتربي وتنشئ الأجيال وعلى سواعدها ستبنى الأمم، وقد أثبتت الدراسات أن المرأة عنصرًا هامًا أسهم في بناء المجتمع ولها قدرة على تحمل المسؤوليات.





أقام بيت ثقافة الماي ندوة مكتبية لمناقشة كتاب الأمومة والطفولة فى مصر القديمة، تأليف د. محمد فياض حاضرها سامي نجم، الذي أفاد بالسرد ما تضمنه الكتاب عن الأسرة المصرية القديمة والأمومة بداية من الزواج والحمل، والولادة، كما تطرق إلي أشهر الملكات الحاكمات وكيفية رعايتهم لأبنائهم.





نظمت مكتبة منشأة سلطان ورشة رسوم اطفال بعنوان "الربيع" تضمنت مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية للأطفال التي عبروا فيها بمخيلتهم الفنية عن جمال ما يتضمنه هذا الفصل من مظاهر جميلة خلابة.