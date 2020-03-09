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السباحة في الجليد الجاف بموسكو تنتهي بمأساة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:10 م
السباحة في الجليد
السباحة في الجليد الجاف تنتهي بالمأساة
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو رصدت فيه الدقائق الأخيرة من حياة ضحايا الجليد الجاف في حفل السباحة بموسكو. 

وكشف شريط فيديو تم تصويره قبل دقائق عن وفاة 3 أشخاص في حفل استحمام بمناسبة عيد ميلاد مدونة روسية شهيرة، بسبب الجليد الجاف الذي ألقي في حوض السباحة وأدى لعمليات اختناق وحروق. 

وتحول عيد ميلاد المدونة الروسية الشهيرة يكاترينا ديدينكو الليلة الماضية إلى مأساة حصدت أرواح 3 أشخاص، بمن فيهم زوجها فالنتين. 

وقام شهود عيان بالتقاط مشاهد قيام ضيوف الحفلة الذين يرتدون بدلات الحماية الكيماوية بإلقاء الثلج الجاف في حوض السباحة، ثم قفزوا فيه. وبعد ذلك سمعت صرخات:"لقد مات! هذا كل شيء، لم يعد على قيد الحياة"، كجزء من نكات الضيوف حول حقيقة أن الرجل اختفى في"الضباب". 

ويوم أمس الجمعة 28 فبراير، احتفلت المدونة والصيدلية يكاترينا مع عائلتها وأصدقائها وصديقاتها بعيد ميلادها التاسع والعشرين في مجمع الحمامات في جنوب موسكو.  

وقرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح، حيث قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف.  

ونتيجة لذلك، حدثت زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. فقتل ثلاثة من ضيوف الحفل، بمن فيهم زوج يكاترينا، وتم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة. 

يذكر أن الثلج الجاف عندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق. وثاني أكسيد الكربون ليس ساما بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أوكسجين على الأرض بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف. وفي مثل هذه الظروف يفقد الشخص وعيه، ويسقط على الأرض، حيث الأوكسجين ضئيل للغاية. 
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