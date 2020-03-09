بعد تصدرها التريند .. شاهد أناقة فساتين أنغام فى الحفلات

ودائما تلفتالانظار حول اناقتها خلال احيائها الحفلات الغنائية، فهى تتميز بذوق رفيع في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، وبالأخص عند ارتدائها فساتين السهرة فهي لها ذوق رائع في اختيار الفساتين، وتقوم باختيار التصميمات التى تتناسب مع تبرز قوامها المثالي والرشيق وتمنحها مظهرا جذابا.تجمع فساتينبين الرقي العصري وبين الكلاسيكية الفاخرة لكنها تحرص في نفس الوقت على اختيار الفساتين التي تتسم بطابع الجرأة، وتختار قصات الفساتين التي تبرز جمالها.وتحرص دوماعلى ارتداء الفساتين الفخمة ذات الأقمشة الجذابة والراقية التي منحتها مظهرا جذابا وراقيا، وتقوم باختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب معها.