AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بتغليظ عقوبة مروجي الشائعات إلى السجن المشدد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:25 م
النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين
Advertisements
معتز الخصوصى
حذر النائب إسماعيل نصر الدين، من انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر بعض الجروبات على الفيسبوك، مؤكدا أن الشائعات تمثل خطرا كبيرا، ولهذا لابد من تغليظ عقوبة كل من يروج شائعات على السوشيال ميديا بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وأوضح نصر الدين فى بيان صحفى له، أن قانون العقوبات المصرى تضمن عقوبات صارمة على كل من يقوم بعمل من شانه الإضرار العمل بالدولة المصرية، والشائعات تندرج تحت بند صريح للإضرار بالدولة المصرية بشكل صريح، مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق العقوبات بشدة وحزم على كل شخص يثبت نشره شائعات من شأنها النيل من مؤسسات الدولة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك آلية محددة لضبط مواقع التواصل والتعامل مع الصفحات الوهمية التى يتم انشاؤها من اجل نشر الشائعات والاخبار الكاذبة، من خلال التتبع ومحاسبة القائمين عليها بشكل فورى، على أن تصل عقوبة كل من يروج شائعة من شأنها الإضرار العمد بالدولة المصرية للسجن المشدد، وأن يتم القاء الضوء على مثل هذه الجرائم فى كافة وسائل الإعلام حتى يكون هذا الشخص عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الممارسات التى تضر بأمن وسلامة الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: متابعة دورية لرصد الشائعات والأخبار المغلوطة على مواقع التواصل.. فيديو

د.أحمد صيام يكتب: حروب الجيل الرابع ومعركة الوعي ٦

شاهد.. البرلمان يدرس إعداد قانون يعاقب مروجي الشائعات

مساعد رئيس الوفد يحذر من الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لها

ترشيحاتنا

بسبب تطورات كورونا.. أول وزير كويتي يخضع للحجر الصحي

عادة يقوم بها الكثير منا تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

تناولت الحبة السامة لزيادة وزنها .. والدة ضحية الانتحار الجماعي فى الشرقية: بنتي متفوقه و تحفظ القرآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة