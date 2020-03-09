نائب يطالب بتغليظ عقوبة مروجي الشائعات إلى السجن المشدد

حذر النائب إسماعيل نصر الدين، من انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر بعض الجروبات على الفيسبوك، مؤكدا أن الشائعات تمثل خطرا كبيرا، ولهذا لابد من تغليظ عقوبة كل من يروج شائعات على السوشيال ميديا بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.





وأوضح نصر الدين فى بيان صحفى له، أن قانون العقوبات المصرى تضمن عقوبات صارمة على كل من يقوم بعمل من شانه الإضرار العمل بالدولة المصرية، والشائعات تندرج تحت بند صريح للإضرار بالدولة المصرية بشكل صريح، مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق العقوبات بشدة وحزم على كل شخص يثبت نشره شائعات من شأنها النيل من مؤسسات الدولة.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك آلية محددة لضبط مواقع التواصل والتعامل مع الصفحات الوهمية التى يتم انشاؤها من اجل نشر الشائعات والاخبار الكاذبة، من خلال التتبع ومحاسبة القائمين عليها بشكل فورى، على أن تصل عقوبة كل من يروج شائعة من شأنها الإضرار العمد بالدولة المصرية للسجن المشدد، وأن يتم القاء الضوء على مثل هذه الجرائم فى كافة وسائل الإعلام حتى يكون هذا الشخص عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الممارسات التى تضر بأمن وسلامة الوطن.