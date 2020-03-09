AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مستكة وريحان ضمن عروض نادى السينما بثقافة أسيوط

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة أسيوط أولى فعاليات ورشة أشغال المعادن بقاعة الفنون التشكيلية، والتي تقوم بالتدريب فيها الفنانة الدكتورة أميرة العطار، وتعلم المتدربين الرسم على النحاس وكيفية النحت عليه.

كما أقام القصر فعاليات نادى السينما العرض الثاني من عروض نادي سينما قصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وتم عرض فيلم "مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبد السلام، بحضور النقاد أحمد عسر وإسلام البدري.

العرض يروي أحداث عن مستكة أرملة مسلمة تبلغ من العمر 70 عامًا، وريحان أرمل مسيحي يبلغ من العمر 67 عامًا جاران يسكنان بنفس العقار، انصرف عنهما الأبناء وانشغلوا بحياتهم، يعتاد كلا من مستكة وريحان على الوحدة وينظمان إيقاعا يتناسب معهما حتى يحدث أمرا يغير مجريات الأحداث واختتم العرض بعمل ندوة تعقيبية حول الفيلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرقة النور للمكفوفين تواصل البحث عن أحلامها بعرض القلب الأبيض بثقافة أسيوط

"شاه الريم".. تراث شعبي للسيرة الهلالية على مسرح قصر ثقافة الغنايم

انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون 16 فبراير

ابن عروس..عرض مسرحي يرصد مسيرة رائد فن الواو بساحل سليم

يناقش قضية اختطاف.. المخزن تختتم عرضها في ثقافة أسيوط

ورش فنية لاكتشاف المواهب بثقافة المنيا

ترشيحاتنا

تناولت الحبة السامة لزيادة وزنها .. والدة ضحية الانتحار الجماعي فى الشرقية: بنتي متفوقه و تحفظ القرآن

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة

قرار وشيك بشأن المقاهي بسبب كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هل سيتم منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا ؟ .. الحكومة تجيب

أول تعليق لـ قوى الحرية والتغيير في السودان بشأن محاولة اغتيال حمدوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة