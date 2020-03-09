مستكة وريحان ضمن عروض نادى السينما بثقافة أسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة أسيوط أولى فعاليات ورشة أشغال المعادن بقاعة الفنون التشكيلية، والتي تقوم بالتدريب فيها الفنانة الدكتورة أميرة العطار، وتعلم المتدربين الرسم على النحاس وكيفية النحت عليه.





كما أقام القصر فعاليات نادى السينما العرض الثاني من عروض نادي سينما قصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وتم عرض فيلم "مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبد السلام، بحضور النقاد أحمد عسر وإسلام البدري.





العرض يروي أحداث عن مستكة أرملة مسلمة تبلغ من العمر 70 عامًا، وريحان أرمل مسيحي يبلغ من العمر 67 عامًا جاران يسكنان بنفس العقار، انصرف عنهما الأبناء وانشغلوا بحياتهم، يعتاد كلا من مستكة وريحان على الوحدة وينظمان إيقاعا يتناسب معهما حتى يحدث أمرا يغير مجريات الأحداث واختتم العرض بعمل ندوة تعقيبية حول الفيلم.