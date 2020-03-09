ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور

قدم مصطفي زمزم، رئيس مجلس إدارة صناع الخير، درع تكريم، إلي مصطفي عزت، مدير مؤسسة أبو العينين ، وذلك نيابة عن النائب محمد أبو العينين، حيث تقدم بالشكر لمؤسسة أبو العينين علي التعاون المثمر والمشترك في القضاء علي أمراض العيون، بالاشتراك مع مبادره "عنيك في عنينا" وبرعاية بنك مصر ومؤسسة مصر الخير وبيت الزكاة وشركة أوركيديا ومؤسسة أبو العينين.





وقد وصلت عمليات زرع القرنية إلي ٢٠٠ ألف عملية، بالإضافة إلي عمليات تصحيح الإبصار وعمل عمليات مياه بيضاء وزرقاء التي تسبب الرؤية الضبابية للمرضى.









وقال " زمزم" إنه من المعروف أن مؤسسة أبو العينين تقدم الخدمات للمواطنين في المجال الصحي بكل التخصصات منذ إنشائها منذ أربعين عاما،و قبل التعاون مع صناع الخير قامت بعمل عمليات إعادة الإبصار إلي أربعين ألف شخص ما بين زرع قرنية ومياه بيضاء وزرقاء وعمليات تصحيح الإبصار للمرضي علي مستوي الجمهورية ومتابعة الحالات حتي الشفاء التام.



