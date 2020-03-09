AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:23 م
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
Advertisements
صدى البلد
قدم مصطفي زمزم، رئيس مجلس إدارة صناع الخير، درع تكريم، إلي مصطفي عزت، مدير مؤسسة أبو العينين ، وذلك نيابة عن النائب محمد أبو العينين، حيث تقدم بالشكر لمؤسسة أبو العينين علي التعاون المثمر والمشترك في القضاء علي أمراض العيون، بالاشتراك مع مبادره "عنيك في عنينا" وبرعاية بنك مصر ومؤسسة مصر الخير وبيت الزكاة وشركة أوركيديا ومؤسسة أبو العينين.

وقد وصلت عمليات زرع القرنية إلي  ٢٠٠ ألف عملية، بالإضافة إلي عمليات  تصحيح الإبصار وعمل عمليات مياه بيضاء وزرقاء التي تسبب الرؤية الضبابية  للمرضى.


وقال "زمزم" إنه من المعروف أن مؤسسة أبو العينين تقدم الخدمات للمواطنين في المجال الصحي بكل التخصصات منذ إنشائها منذ أربعين عاما،و  قبل التعاون مع صناع الخير قامت بعمل عمليات إعادة الإبصار إلي أربعين  ألف شخص ما بين زرع قرنية ومياه بيضاء  وزرقاء وعمليات تصحيح الإبصار للمرضي  علي مستوي الجمهورية ومتابعة الحالات حتي الشفاء التام.

وعقدت الاحتفالية برعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج  ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ومحافظ البحر الأحمر سابقا اللواء احمد عبد الله ومشاركة نخبة من الرياضيين والفنانين ورجال الدولة والأعمال.
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
ساهمت في عمليات إعادة الإبصار.. تكريم لمؤسسة أبو العينين من صناع الخير .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 محافظين يشاركون في فعاليات صناع الخير الإنسانية خلال ديسمبر

910 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات مؤسسة صناع الخير للتنمية

الكشف على 692 مريضا خلال مبادرة عنيك في عنينا

صناع الخير تطلق مؤتمرها السنوى تحت عنوان "نبض حياة"..السبت المقبل

برعاية رئاسة مجلس الوزراء 4 وزراء ومحافظين يشاركون فى مؤتمر صناع الخير السنوى بعد غدا السبت

خلال المؤتمر السنوي.. سعفان: تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير في 27 مديرية قوى عاملة لخدمة الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

شريف عبدالفضيل: شيخ حسن شحاتة وراء استبعادي من منتخب مصر

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

حقيقة طلب مصطفى فتحى الرحيل عن الزمالك

بعد الانفصال.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وأحمد إبراهيم

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة