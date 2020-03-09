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رياضة

فايلر يجتمع بمعاونيه في الأهلي للترتيب لمواجهة سموحة

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الأربعاء.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر علي عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس في جنوب إفريقيا؛ للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدوري العام، لاستمرار انطلاقة الفريق.

وحرص رينيه فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم من المران؛ بسبب طول رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سموحة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز.

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