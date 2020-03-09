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فن

إطلالة كلاسيكية.. منة فضالى تكشف عن شخصيتها في لما كنا صغيرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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نشرت النجمة "منة فضالى" عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور لها بإطلالة كلاسيكية بفستان أسود قصير ، وعلقت عليها قائلة :"هاله من مسلسل لما كنا صغيرين تأليف الأستاذ ايمن سلامة وإخراج الأستاذ محمد علي ستايلست مايا حداد".


فيما جاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
-"قمر ربنا يحفظك" وعلق أخر "جميلة كالعادة " وأضافت اخرى "منتظرين المسلسل ".
- وقالت أخرى "إطلالتك هادئة كالعادة".

 
يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".

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