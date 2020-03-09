إطلالة كلاسيكية.. منة فضالى تكشف عن شخصيتها في لما كنا صغيرين

هاله من مسلسل لما كنا صغيرين تأليف الأستاذ ايمن سلامة وإخراج الأستاذ محمد علي ستايلست مايا حداد".

فيما جاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-"قمر ربنا يحفظك" وعلق أخر "جميلة كالعادة " وأضافت اخرى "منتظرين المسلسل ".

- وقالت أخرى "إطلالتك هادئة كالعادة".

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".



